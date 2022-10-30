輕颱「奈格」今晨通過呂宋島後將逐漸轉北，之後轉往西朝華南和海南島前進，颱風警報機率降低，但氣象專家吳德榮表示，奈格對台威脅並未減輕，今天（30日）至周三連4天受颱風外圍環流與東北季風的「共伴效應」影響，北部、東半部繼續有劇烈降雨機率，與前波尼莎與熱帶性低壓的共伴效應位置高度重疊，恐帶來致災降雨。

30日2時中央氣象局「路徑潛勢預測圖」(左圖)與29日20時歐洲(ECMWF右圖)系集模式顯示，「輕颱奈格」通過呂宋島後將逐漸轉北，轉向位置再往西修，之後的行徑仍有「不確定性」(左圖紅框範圍及右圖分散的系集路徑)。(圖翻攝自中央氣象局及ECMWF/擷自「三立準氣象· 老大洩天機」)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」與歐洲系集模式顯示，「輕颱奈格」通過呂宋島後將逐漸轉北，轉向位置再往西修，之後的行徑仍有不確定性，但幾乎沒有發布颱風警報的機率。吳德榮表示，過度重視「警報」是否發布只是模糊焦點，因奈格颱風對台的影響並無差別；受其外圍環流與東北季風的「共伴效應」，迎風面的劇烈降雨才是最大的威脅，應嚴加防範。

吳德榮說，今日至周三（30至11月2日）持續受東北季風及奈格颱風外圍環流的「共伴效應」影響，迎風面北部、東半部有劇烈降雨機率；發生的位置與前2波、即「尼莎」及熱帶低壓與東北季風的共伴效應位置高度重疊，應防範致災性的大量降雨，及大量雨水導致的坍方、落石及土石流，並隨時注意氣象局發布的即時訊息；沿海地區亦應注意較強陣風。

此外，今晚起至明日（31日）中南部亦轉為有局部雨，山區有局部較大雨勢。今日北部氣溫21至27度，中部19至33度，南部20至33度，東部20至30度。

吳德榮說，周四至周六（11月3至5日）「奈格」減弱遠離，受東北季風影響，北部、東半部有局部雨，局部地區仍有較大雨勢；中南部大都多雲時晴，期間偶爾雲量增多、有局部短暫雨的機率。