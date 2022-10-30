搜救人員透過精準定位系統，14分鐘即尋得該受困民眾，結束一場虛驚(圖／金門縣消防局提供)

金門縣消防局於昨(29)日晚間發生一起登山受困意外，接近7點時接獲民眾報案指稱：「其單獨爬山要挑戰秘境，因視線不佳且天色昏暗，導致迷失方向受困於太武山屏東往羊角囊方向」，遂向消防局求援。所幸搜救人員透過精準定位系統，14分鐘即尋得該受困民眾，結束一場虛驚。

消防局表示，受困民眾撥打119向消防局求援，勤指中心值勤員小隊長陳佳峻引導民眾使用119簡訊報案系統，於獲取民眾受困座標後，再輸入結合GOOGLE地圖所自建的太武山搜救系統，隨即獲得受困民眾確切受困位置圖示，由消防局第二大隊大隊長陳國瑋及所屬消防人員、義消副總幹事楊忠典等一行人14人次，由屏東入山口進行搜救，整個救災自精準定位後從入山口歷時只約14分鐘即搜得該受困民眾，後續經救護人員針對受困民眾進行基礎生命徵象檢測確認該民眾無明顯外傷，因該民眾係自行搭乘公車前來爬山，後續則交由國家公園警察隊協助載送回家。

消防局呼籲民眾，時屆秋冬階段，民眾如有登山計畫應提前執行，以避免因晝短夜長於返程因視線不良或是天色昏暗而迷失方向，另外登山活動時應請結伴而行，以利於緊急事故時能有所照應。

消防局亦殷切期盼主管太武山事務的國家公園管理處，能針對未開放路段加強各式安全指引及防護措施，以避免民眾登山事故案件層出不窮，期盼藉由事前積極預防作為，共同維護登山民眾生命財產之安全。