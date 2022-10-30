今年金鐘獎黃子佼與徒弟Lulu（黃路梓茵）以《婚禮歌手》奪下「最佳綜藝節目主持人獎」也是Lulu出道十年來首次獲獎，而當天黃子佼也承諾會送Lulu一件愛馬仕柏金包，也終於在29日「順利面交給Lulu了」。

過去十年已經連續7次擦身金鐘的Lulu，今年終於獲得金鐘的肯定，而昨(29)日師傅黃子佼在臉書發文表示，已經兌現承諾，與Lulu「面交」愛馬仕包包，黃子佼透露，其實他在典禮當晚就開始找包包了，然而自己不是品牌的VIP，因此許多朋友及網友都來與他分析怎麼購買，也提到因為疫情的關係，目前柏金包取得不易，需要花上非常長的時間。

對此，黃子佼也有傳訊息給Lulu說明情況，Lulu也相當貼心表示，不介意二手包，甚至還笑稱「搞不好比較快能擁有」，沒多久後黃子佼就收到消息，有朋友願意割愛，因為她也非常喜歡Lulu，隨後，黃子佼就將照片傳給Lulu確認，他也非常滿意後，順利完成承諾。

黃子佼也提到，雖然為二手包，但是保護的都非常好也很乾淨，且它還經過巴黎總店驗證，雖有使用痕跡但來路清楚，最後，黃子佼也幽默說道：「謝謝Lulu體貼，幫我省下一些玉米的家產」更直言「下次，我也不亂許諾了啦！誰要我這麼神準鐵口直斷」。

然而，收到禮物的Lulu也不忘發文感謝師傅黃子佼，更興奮表示自己作夢都沒想到可以「雙金入袋」，也幽默地說道：「晚上我打算抱著它睡覺，之後主持婚禮歌手也要背著」。