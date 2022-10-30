歡愉床事卻讓別人不歡愉！一名女網友抱怨她的隔壁鄰居經常打晨砲，起初她在清晨6點多聽到蹦蹦聲響，醒來後發現整個走廊充斥著環繞音效，鄰居女子的聲音像是噎到，她大力關門後對方就不再發出聲音，而中午左右又繼續開始發出巨響，讓他不勝其擾，發文詢問網友有什麼對策。

該女網友在Dcard上發文表示，日前週六清晨5點多她正在睡夢中，突然聽到一陣陣的「蹦蹦」牆壁撞擊聲，驚醒後原以為是大地震，但發現床沒有搖晃，接著又聽到女子哭聲，還以為是鬧鬼，後來才驚覺「難道人生第一次聽到淫叫live嗎」，她開門查看後發現走廊上聲音更明顯，就像是環繞音效。

該女網友說，該一戶鄰居清晨賣力地交歡，對方女子的聲音像是被「噎到」，音量太大讓她完全無法好好睡眠，後來她大力關係，對方才不再發出聲音，但直到中午12點聲音又再度響起，「那個扣扣蹦蹦的聲音真的聽的超煩躁，重點是又被吵醒，求解這樣到底要怎麼辦，快被搞到精神衰弱」。

其他網友留言「以其人之道，還治其人之身」、「錄音然後趁他們睡著再放給他們聽，不然就傳給房東檢舉」、「直接在走廊大喊『打炮能小聲點嗎？』」、「跟她大喊說有同學的麥克風沒關哦」、「叫回去，或者回放大悲咒」、「看到第一個影片我以為是廟會在打鼓」、「在他門前拍肚子比大聲」。