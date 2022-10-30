以《惡作劇2吻》、《我可能不會愛你》奪下視后的林依晨受到許多觀眾喜愛，昨（29）日迎來40歲生日，她在社群平台曬出難得的素顏照片，同時和粉絲分享近況，並透露老公說自己是「小孩生小小孩啊。」

自去年誕下一女後，令粉絲相當期待有著「零負評女神」之稱的林依晨，何時會再次出現在觀眾們面前。在昨(29)日於IG上罕見曬出3張素顏自拍照。只見照片中的她，髮絲微微的垂落在臉上，更添幾分意境的美感，即便鏡頭懟臉也絲毫不影響她的白嫩美肌。甚少妝感的素顏臉，搭配簡易的素色上衣，讓她少了一分成熟的韻味，卻多了一絲少女般的青春懵懂。此外，她也在配文中分享近況，表示自己成了親密接觸者，不得不自我隔離了。

林依晨在文中表示「40歲生日好像該寫些什麼。」但又因自己隔離中，就不想過於強調這一天。此外，她也祝福能夠在外自由享樂的網友們「願身處自由世界的大家，幫我開心地到處走走吃吃玩玩，即使現在外頭正下著大雨。」不過她也認為若是外頭風雨太大，還是要乖乖待在家裡比較好。

此篇貼文一出，至今為止已累積超過10萬名粉絲按讚，不少藝人好友們也在貼文中留下足跡，諸如一同合演《惡作劇之吻》系列的男星鄭元暢；歌手魏如萱、徐佳瑩等都紛紛留言祝福林依晨生日快樂。而林依晨也在留言區大方和粉絲互動，面對粉絲調侃自己完全不像40歲，還當媽的外貌，她也笑回「我老公說我是小孩生小小孩啊。」