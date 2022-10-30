國民黨台北市議員候選人楊植斗26日街講時不慎跌倒，頭部重摔落地，事後更出現嘔吐等狀況，緊急就醫被要求住院觀察，昨（29）日下午他終於出院，透露住院期間手機被沒收，因此錯過很多訊息，如今才得知故宮珍貴文物被摔碎，讓他氣到講不出話。

楊植斗昨日在臉書表示，重摔後入院休養2天，期間手機被沒收，只能乖乖吃藥、打針，因此錯過許多長輩、好友的訊息及來電，但也趁此機會獲得了2天完整的休息時間。

楊植斗透露，經陪病女友轉述，他得知國民黨台北市長候選人蔣萬安、前北市議員羅智強及北市議員王鴻薇協助代班進行街講丶祈福，讓他心中相當感激，但也從女友口中得知，故宮的珍貴文物竟然被摔碎了好幾件。

「有那麼多貴人幫忙，有那麼多鳥事發生，我實在躺得心神不寧！」楊植斗說，得到醫師允許後他已經出院，正在回覆錯過的訊息，接下來也會逐漸恢復日常活動，繼續努力奔走街頭。

羅智強也在臉書提到，這幾天有許多人向他詢問楊植斗的狀況，能夠感受到大家是真心在愛護這位年輕的戰將，因此提醒楊植斗珍惜保重，「在發揮監督戰力的同時，也別忘了，身體健康才是一切的根本」。