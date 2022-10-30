韓國首爾梨泰院萬聖節慶祝活動驚傳推擠踩踏意外，至少149人喪生，美國總統拜登對此致上最深切哀悼，說這是場悲劇。

拜登表示：「（我的夫人）吉兒（Jill Biden）和我對在首爾痛失摯愛的家庭致上最深切的哀悼。我們與大韓民國人民同悲，並祝願所有傷者早日康復。」

拜登說：「美韓之間的同盟關係從未如此積極活躍，兩國人民的關係更加緊密。在這悲傷的時刻，美國與韓國站在一起。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1111030