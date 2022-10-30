南韓首爾梨泰院昨日舉辦萬聖節活動發生踩踏事故，造成149人死亡、76人受傷，一名自稱是消防員的網友表示，發生推擠當下，維持重心及胸腔呼吸空間很重要，最好是採取搏擊姿勢，雙手握拳、手肘向外撐開，讓胸腔有呼吸空間，雙腳用滑步前進，過程中若不慎跌倒，可雙膝外開跪地，雙手環抱頸椎、手肘放在膝蓋上，讓身體呈現三角形，並提醒千萬不要躺下或靠近牆壁，靠近牆壁等同封死求生機會。

原PO今（30）日於PTT八卦版指出，自己是名消防人員，根據自身經驗和所學，當擁擠的人群中發生擠壓、踩踏時就是拚活，只要聚集的人愈多，自我保護的方法效果也會愈低，只能避免前往人多的場合，在任何室內空間養成了解逃生出入口的好習慣。

原PO表示，發生踩踏、窒息事件大概分兩種，第一是人站著被高密度的人群向兩側牆面壓縮，此時肺部會被擠到沒有呼吸空間，就會因壓力過大而窒息；第二是跌倒被後方的人踩踏過去，甚至發生後方的人也被絆倒，壓在最底下的人胸腔沒有呼吸空間而死。

原PO說，發生推擠事件，當下要保持冷靜，首先要擺出搏擊姿勢，雙手握拳、手肘向外撐開，製造胸腔呼吸空間，移動時雙腳用滑步方式前進，千萬不要離開地面，維持這樣的姿勢，可用力氣去抵擋人群，再加上壓低重心滑步，就不容易被絆倒或跌倒，移動時往人潮空隙鑽，不要跟著大家搶逃生，「有多少空隙決定有多少空氣」，這種情況下必須要保持呼吸、冷靜，別邁開腳步、別靠近牆壁，因為這樣等同封死求生機會。

原PO表示，若在過程中不小心跌倒，千萬不要躺平，應採取雙膝蓋外開跪地姿勢，雙手環抱頸椎、手肘放在膝蓋上，讓身體呈現三角形，如此一來就不容易被推倒，胸腔也有空間呼吸，待人潮逐漸減少，再慢慢起身以搏擊姿勢等待人群散去，但最好的方式還是往高處去。

原PO強調，維持重心及胸腔呼吸空間很重要，發生推擠事件要做的不是逃跑，而是求生，因此進入室內群聚空間，不要往裡面擠，應靠近出入口死裡求生，保護自己的呼吸空間，能提高生存率，但若是人夠多夠擠，也只能準備投胎。