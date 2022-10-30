一年一度YouTuber盛會走鐘獎於29日登場，眾多YouTuber皆盛裝出席，今年走鐘獎的典禮主持人由瑪麗及歐馬克擔任，但在訪問到「面白大丈夫」時，因為一句「完全是在Diss今年的金鐘獎啊，讓某個人入圍呵呵呵。」遭網友撻伐，根本就是在指今年獲獎的陳亞蘭，引起許多網友不滿。

昨(29)日下午當主持人瑪麗及歐馬克訪問到「面白大丈夫」時，先是問到對於「第57屆走鐘獎」有什麼樣的想像，而其中一位團員耿賢先是說到：「屆時主辦人會是蔡桃貴（蔡阿嘎兒子）。」隨後，另一名團員接著補充：「呱吉會穿女裝得到最佳女YouTuber獎。」似乎是在呼應今年陳亞蘭打敗眾男星獲得影帝的事情。

不過，令網友不滿的是，主持人馬克卻笑說：「完全是在Diss今年的金鐘獎啊，讓某個人入圍呵呵呵。」由於「Diss」出自「Disrespect」有不尊重及冒犯的意思，因此當馬克話一說出口，直播留言區的網友瞬間炸鍋，更直言「馬克準備道歉了」。

對此，馬克也在後台受訪時回應：「網路就是自由的平台，每個人都有自己的意見，當新媒體擔心講什麼話，會得罪誰，好像有一點走味的感覺！那段意思其實是，男女平權這條路我們花了40、50年才走到這，我可能沒有表達得很好，但從正面來看，可以解讀成平權這條路還有很長一段要走。如果想知道我們怎麼講的話，請之後來看我們頻道。」