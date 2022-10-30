演藝圈知名夫妻檔陶晶瑩與李李仁，自2005年結婚後，共同育有一對兒女，如今雖已攜手17年，仍經常透過社群媒體及鏡頭前曬恩愛，分享夫妻間的甜蜜互動。而昨（29）日陶晶瑩便透露，她在迎來53歲生日的前一天，就收到老公超浪漫的大禮，讓她感動到不行。

陶晶瑩日前在個人IG上PO文，表示「人來人往、潮起潮落，不再被簇擁，也仍然有他的真心一束。我很快樂」並附上一個「一個抱著花的男子」影片。影片中，只見李李仁穿著綠色的襯衫搭配牛仔褲，從遠方抱著一束超大束的白色玫瑰花，向車內的陶晶瑩走來，一上車就將手中的玫瑰花送給老婆，並大喊「生日快樂~生日快樂」，讓陶晶瑩忍不住大喊「帥氣喔」並開心的收下花束。網友看到後，紛紛留言表示「被在意的人捧在手心」、「別人的老公都不會讓人失望」、「這才是真的幸福」、「好幸福，生日快樂」，演藝圈好友們也紛紛送上祝福。

而李李仁看到陶晶瑩的貼文後，還在底下加碼放閃留言「 妳快樂，我就快樂！生日快樂」，隨後也在個人IG上貼出抱著陶晶瑩的照片，再度公開示愛「我們一起經歷過許多！而妳永遠是我的最愛！最偉大的媽媽，生日快樂！」令網友看了直呼「哥太閃了啦」、「好甜蜜」、「滿滿的幸福溢出來」、「陶子姊嫁給了愛情」、「果真如她歌詞裡寫的，遇到對的人好好愛不再讓他離開」、「人間最讓人安慰，也是最幸福的關係」、「深情告白，好感人」。