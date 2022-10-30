知名網紅「菈菈」何語萱當過5年職業軍人，即使2019年已從軍中退伍，但因為長相甜美和E級超魔鬼的身材，使她擁有「最美女士官」的封號，不久前和妹妹去小琉球旅行，穿泳裝在路上騎機車引起轟動。近日，菈菈加碼PO當地拍的泳裝照，泳裝的布料都超小片，傲人長輩和究極美尻引人遐想，連一向愛露的她，都說不敢穿出門。

菈菈這次和妹妹到小琉球遊玩，PO出的泳裝照尺度超開，近日一件泳裝只用吊帶遮住上圍正中央，稍有不慎就要走光，讓她大驚失色喊：「X子隨時都會say hi，不敢出門了…」，不過她仍在旅館抓角度自拍，彎腰、坐著拍等姿勢樣樣來，有一張則以極近的距離拍攝，超深V的泳裝直接開到肚臍，大尺度辦辣照在這次度假中完全解放。

菈菈的黑色深V泳裝開到肚臍，裡面雪白長輩和白皙肌膚非常養眼。(圖/菈菈 IG)

另一張泳裝照中，菈菈胸口開大洞秀出南極圈（南半球），下緣只用一條線防止長輩往下墜，且搭配著超高腰小褲，也令優美的腿部線條和雪白肌膚全見客，讓粉絲眼球大吃冰淇淋，只不過，菈菈超辣照背景的床上，打起重重的馬賽克引人好奇，她則在留言區公布解答：「根本案發現場，妹妹的屍體案情不單純」，讓粉絲驚呼：「原來床上有人」。

菈菈的藍色泳裝只用一條線支撐上圍的重量。(圖/菈菈 IG)

菈菈這幾日是找來親妹一同到小琉球旅行，不時會PO出美照和粉絲分享，身材超兇猛的她，近日在馬路享受在離島騎機車的愜意時，曾穿著比基尼配上牛仔熱褲，胸口的泳衣卻僅用細繩支撐上圍，讓粉絲不禁笑喊：「逼逼逼，紅牌警告」，笑稱「懂事後」敢於解放身材的她，比當地的任何一處田園風光還美。