🔨 Sabonis hammers it down!



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國王30日在自家主場迎戰熱火，雖一度擁有22分大幅領先，卻因先發中鋒沙波尼斯提前犯滿畢業，被熱火追到只差1分，幸好國王及時穩住陣腳，最後仍以119比113氣走國王，總算中止開季4連敗，也拿到本季首勝，代表目前全聯盟僅剩湖人還沒贏過球了。

為了在自家主場爭搶本季首勝，國王上半場就火力全開，打完首節雖然只領先9分，卻在上半場結束前發動一波15比2猛攻，轉眼擴大領先差距，上半場結束，國王71比49大幅領先，光在上半場就有4人得分上雙，其中沙波尼斯18分最高。

可是國王下半場才打沒多久就遇危機，沙波尼斯很快吞下個人第5犯，只能暫時離場休息，熱火趁機打出21比7猛攻，轉眼縮小差距到個位數，甚至末節追到只差1分，隨著沙波尼斯提前在最後5分52秒犯滿畢業，國王情勢看來越來越糟。

幸好國王及時穩住陣腳，持續靠著胡爾特、哈里生巴恩斯與福克斯等人火力保持領先，打到讀秒階段，國王仍保6分領先，儘管史特魯斯最後54秒上籃放進兩分，可是胡爾特最後14.2秒兩罰俱中，隨著希洛三分出手沒進，國王終可宣告首勝到手。