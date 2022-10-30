《哈利波特》無疑是世界上最知名的奇幻電影系列之一。日前，《哈利波特》就有推出20周年紀念節目，讓這個知名IP再度掀起討論風潮。近日，有媒體曝光四位小童星的片酬收入。其中，僅出演短短31分鐘的跩哥·馬份(湯姆費爾頓)竟獲得1400萬英鎊（約台幣5.2億元）的驚人片酬，讓不少網友相當震驚。

湯姆費爾頓(Tom Felton)在《哈利波特》系列電影中，出演反派「馬份」一角，金髮碧眼的帥氣樣貌加上鮮明生動的演出，在觀眾們心中留下相當深刻的印象。據英媒《鏡報》中指出，湯姆費爾頓在8集的電影中只出現短短31分45秒，甚至比不上日前逝世的「溫柔巨人海格」的45分鐘以及電影中最大反派的「佛地魔」拉爾夫費因斯的37分鐘。然而，湯姆費爾頓在電影中的表現太過搶眼，以至於讓人未發覺他的演出時間加總起來才半個小時，光芒一度蓋過其他反派角色。

「馬份」湯姆費爾頓的出演收入約有5.2億台幣之多。（圖／shutterstock）

過去湯姆費爾頓接受《每日郵報》的採訪中指出，他過去將大部分的收入花在一些「無意義的東西」上，諸如衣服、滑板、典型的青少年用品等，甚至是拿到駕照後買車，尤其酷愛寶馬。讓母親擔憂的提醒他說「你付出努力獲得成功，所以買你夢想中的東西是可以的，但你還多加注意，別在汽車上付出一切。」警告他不可以養成揮霍的習慣。

此外，《哈利波特》主演們的片酬也相當令人訝異。貫穿整系列的葛萊芬多三人組的片酬分別是「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫的8400萬英鎊（約31.3億台幣）、「妙麗」艾瑪華森的6200萬英鎊（約23.1億台幣）、「榮恩」魯伯特葛林特的3700萬英鎊（約13.7億台幣），天價片酬也讓魯伯特葛林特過去曾透露參加《哈利波特》演出的收入，可以讓他一輩子都不用擔心吃穿。