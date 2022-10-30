東北季風影響，今天迎風面水氣偏多，氣象局發布宜蘭縣大豪雨，北北基花大雨特報，雨將持續下到晚上，接著今晚起至周二奈格颱風外圍環流影響及東北季風增強，共伴效應發威，北部、東半部地區的降雨將更明顯，也是雨勢最大的時候。

象局發布宜蘭縣大豪雨，北北基花蓮縣大雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局上午發布豪雨特報，東北季風影響，今日宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，基隆、新北、宜蘭、花蓮地區及臺北市山區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲。

氣象局指出，東北季風雨勢將持續到晚上，晚起受奈格颱風外圍環流及東北季風增強的共伴效應影響下，北部及東北部天氣將稍轉涼；北部、東半部地區及恆春半島降雨更加明顯，並有局部大雨，宜、花地區則有局部豪雨發生機率，而南部地區及中部山區雲量增多，也將有局部短暫陣雨。

氣象局表示，奈格颱風今晨通過呂宋島進入南海，逐漸北轉往東沙島海面，今天到周二（1日）是最靠近台灣、雨勢最大的時候，與東北季風產生共伴效應下，北部、東半部、恆春半島雨勢最明顯，有局部大雨，其中周一宜蘭、花蓮有局部豪雨。周三（2日）颱風逐漸遠離，北部、東半部、恆春半島仍有局部大雨，周四東北風減弱，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，周五、六（4、5日）另波東北季風再增強轉涼，北部、東半部有雨。