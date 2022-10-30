年底九合一選舉將至，其中台北市選情更是外界相當關注的焦點，總統蔡英文昨（29）日發文力挺自家候選人陳時中，稱他會「發揮『責任來，我就扛』的特質，打造台北市成為最進步的首都」，然而此話引起許多網友不滿，有人就留言怒嗆，「他扛了什麼？」

蔡英文表示，她跟陳時中是長久以來的工作夥伴，對方在防疫期間面對各種挑戰及問題，總是勇敢承擔並設法解決，對其責任感和能力，她一直都很有信心。蔡英文題到，現在台灣最需要的首都市長，就是有能力、也有肩膀的人，「而不是遇到問題，就推來推去，又拿不出解方。」

蔡英文此篇貼文引起網友熱議，留言多達近3000則，儘管有部分支持者留言表示，「阿中市長高票當選。」「加油。」「一定要力挺阿中部長。」但大部分網友留言內容以負面為主，他們的意見包括，「我看不到他（陳時中）扛什麼責任耶。」「遇到問題就推來推去的，不就是阿中嗎。」「責任來，叫人扛。」「先把疫苗採購對全民說清楚，人民才有可能相信他是負責任。」