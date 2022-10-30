大陸知名導演也是金馬影帝的馮小剛，過去曾在第52屆金馬獎頒獎典禮上，憑著電影《老炮兒》奪下最佳男主角獎，之後又在第53屆金馬獎上憑著他所執導的電影《我不是潘金蓮》拿下最佳導演獎，成績備受肯定。但近日他卻被人發現微博帳號全部清空，又被爆出人已定居美國，引起網友熱烈討論。

近日大陸網路上瘋傳著一段馮小剛與妻子徐帆在美國的影片，影片中只見夫妻倆打扮十分輕便，在一間價值約1100萬美元（約新台幣3.5億元）豪宅前擁抱並送別友人，而馮小剛腳上還穿著拖鞋，一旁疑似還站著兩位的女兒徐朵，一家人就像在自家門口一般。之後沒多久，便有網友發現馮小剛的微博帳號已全數清空，過去的貼文也一併刪除，讓不少人開始懷疑他們一家人的動向。

對此，不少大陸網友都已「潤」（run）的諧音字形容他們已跑去美國定居，而先前也有相關報導指出，馮小剛早在2014年及2018年時就在美國洛杉磯買下豪宅置產，如今又傳出他們一家人疑似定居美國，令不少大陸網友忍不住猛酸「有錢人都跑國外了」、「官員有錢人的子女大多數去美國了」、「這就是國內賺錢，國外花錢」、「國外的空氣真香」；不過也有人認為夫妻倆應該是陪伴在美國讀書的女兒徐朵，才會出現在美國。而馮小剛本人到目前都沒有出面說明實際原因，令外界議論紛紛。