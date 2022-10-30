今年世界大賽MVP的預測，呼聲最高的是太空人阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）與費城人哈波（Bryce Harper）。根據美國FOX賭盤的賠率，阿瓦瑞茲是最被看好的1賠5.5，哈波是1賠6。因為太空人奪冠的看好度比較高，阿瓦瑞茲的賠率更低一些，再來是太空人塔克（Kyle Tucker）、韋藍德（Justin Verlander）、瓦德茲（Framber Valdez）並列為1賠8.5。

有趣的是韋藍德受到各家看好，《運動畫刊》的賠率同樣將他排在第3（前面是哈波與阿瓦瑞茲）。

韋藍德雖然厲害，事實上他在世界大賽的戰績乏善可陳，老虎隊2006年世界大賽1勝4負遭紅雀擊敗，「虎王」韋藍德輸掉其中兩場。2012年再戰巨人，韋藍德4局被打5分輸掉首戰（巨人4連勝橫掃）。2017年太空人摘冠，韋藍德0勝1負（逃過1次敗投），2019年他又輸了兩場給國民（國民摘冠）。單以過去世界大賽的戰績來看，韋藍德的MVP賠率少說也該1賠30以上。

賠率開出之後，韋藍德首戰先發5局失5分無關勝負，被客隊費城人拿下首戰。《紐約郵報》指出，阿瓦瑞茲和哈波先前獲得最多媒體版面，他們要獲選世界大賽MVP的門檻可能比其他人低。例如費城人荷斯金斯（Rhys Hoskins）在國聯冠軍戰相當勇猛，不過哈波關門戰的那一轟令人印象深刻，最後是哈波當選國聯決賽MVP。