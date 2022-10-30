一名網友日前屏東尾寮山走當地一座「布魯布沙吊橋」，走到一半時，突然有2名男子上前稱「你不知道走這條吊橋是要收錢的喔？」索討15元，該網友認為沒有告示牌，網路上也沒有收費資訊，且應該是在入口處就要收費，因此向對方說了一句「那我不走了」，對方2人隨即走掉，他也馬上報警。

該網友在臉書「爆料公社」代PO友人文章，該友人日前屏東尾寮山，發現該處有座「布魯布沙吊橋」，友人走到一半時，一名中年男子上前說：「你不知道走這條吊橋是要收錢的喔？」還手指身旁另一名男子說對方已經先繳了15元了，該友人當下認為不合理，若要收錢應該在入口處就收了，且也沒有張貼告示牌。

該友人認為吊橋走到一半被收費15元相當不合理，網路上也沒有收費資訊，當下就對對方說「那我不走了」，對方與另名男子就離開了，該友人後來報警，後來警方稱要詢問1999市民專線，最後要向交通部觀光局求證，該友人認為「八九不離十遇到訛詐外地人的，大家自己去各地觀光景點要注意！」

其他網友留言「回他：你不知道上次我推了一個要收錢的下吊橋嗎？你往橋下看他還在不在」、「風景區佔公有地收停車費的也常見」、「你要回他，上次收1O元的，後來再橋下找到」、「你們呼吸的空氣都是我種的樹產生的，付我呼吸費」、「15元也要坑」、「明天可以問當地公所」、「遇到土匪了」。