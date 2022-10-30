前總統馬英九今（30）日一早再度飛抵金門準備參加金門大橋通車典禮，一下飛機先趕到金城東門菜市場與縣長候選人楊鎮浯合體，攜手掃街拜票，並前往代天府上香祈福，祈佑國家風調雨順，國民黨選舉「馬」到成功。
馬英九掃街拜票，全力為力拚連任的國民黨縣長候選人楊鎮浯拉抬聲勢，沿路馬迷夾道歡迎，高喊「凍蒜」，還有高齡阿嬤拿出珍藏的高梁酒請馬英九簽名，師奶殺手魅力不減當年。
結束掃街行程後，馬英九一行隨即趕往金門大橋，準備與金門鄉親一起見證大橋通車這歷史性的一刻。
前總統馬英九今（30）日一早再度飛抵金門準備參加金門大橋通車典禮，一下飛機先趕到金城東門菜市場與縣長候選人楊鎮浯合體，攜手掃街拜票，並前往代天府上香祈福，祈佑國家風調雨順，國民黨選舉「馬」到成功。
馬英九掃街拜票，全力為力拚連任的國民黨縣長候選人楊鎮浯拉抬聲勢，沿路馬迷夾道歡迎，高喊「凍蒜」，還有高齡阿嬤拿出珍藏的高梁酒請馬英九簽名，師奶殺手魅力不減當年。
結束掃街行程後，馬英九一行隨即趕往金門大橋，準備與金門鄉親一起見證大橋通車這歷史性的一刻。
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