人民幣跌不停再加上中共二十大政治因素，使外資對大陸經濟和人民幣前景悲觀情緒加重。境外投資者於9月連續八個月拋售中國債券，創下有史以來最長連續減持潮，進入10月後，人民幣再跌破7.3，中國債券減持情況恐進一步加劇。

華爾街日報引述大陸中央國債登記結算公司和上海清算所28日公布數據顯示，9月國際投資者在大陸持有的中國債券和其他人民幣計價的債務總額，降至人民幣（下同）3.4兆元，創下2020年12月以來低點。

數據顯示，外資繼8月淨賣出354億元中國債券後，9月再進一步減持約707億元，使外國持有的中國債券占總流通量的比例，從8月的9.8％下降至9.4％。

大陸銀保監會28日再度出面喊話，強調大陸經濟長期向好趨勢不變，實現現代化勢不可擋，儘管短期內有一些不穩定因素，但人民幣市場地位不會改變，長期走強趨勢不會改變，「現在拋本幣買外匯，將來一定會後悔」。