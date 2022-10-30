愛普*(6531)第3季儘管有宏觀大環境不佳衝擊，但有業外匯兌收益貢獻，單季稅後淨利達到6.98億元，季增加12%、年增加3%，第3季每股賺4.32元，創近4季新高。愛普*累計前三季每股已經11.7元，全年有機會力拚獲利勝去年。

愛普*第3季單季營收為11.86億元，相較第2季減少23%，較去年同期則減少41%；毛利為5.17億元，季減少18%，相較去年同期減少45%。

愛普*第3季毛利率的表現回穩到44%，較第2季毛利率增加了3個百分點；營業利益為3.27億元，季減少29%，年減少57%，主係受到營收減少之影響；業外收支部分，單季本業業外收入達5.4億元，大幅增加之原因與第2季相同，即是來自於美元升值帶來的兌換利益；在兌換利益挹注下，第3季稅後淨利達到6.98億元，季增加12%、年增加3%，淨利率達到59%；第3季單季每股盈餘為4.32元。

愛普*累計前3季每股盈餘為11.7元，由於愛普*去年全年每股盈餘為13.67元，換言之，愛普＊今年獲利有機會挑戰超越去年。