身為團隊的領導者，不僅要有決策與解決問題的技能，還要有好的溝通能力，才能帶領團隊走上人生的巔峰。命理專欄《旺好運》分享，生肖屬猴、馬、龍、虎者領導能力強，總能帶著底下員工一步步實現目標，天生就是當領導者的料。

第四名、生肖猴

屬猴的人很有想法，不僅喜歡展現自己出眾的能力，還擁有挑戰的勇氣，團隊跟著這樣實力堅強的領導者，一定能學到很多東西。

第三名、生肖馬

屬馬的人做事很有規劃，不會受限於環境或局勢壓力，而且他們還有凝聚人心的能力，是帶領事業走向成功的最大助力。

第二名、生肖龍

屬龍的人非常有自信，不管在什麼環境下都能把工作做好，而且他們能說會道，不僅懂得與底下員工溝通協調，還能將工作分配安排得當，充分發揮團隊實力。

第一名、生肖虎

屬虎的人天生具有領導者的威嚴，他們能力強、做事果敢，遇到任何問題都無所畏懼，能快速找出解決方法，堅定地帶領團隊一步步實現目標。