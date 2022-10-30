就算勇士當家球星史蒂芬柯瑞單場貢獻31分、11籃板及6助攻，勇士仍跟地主黃蜂打到延長加賽，爆冷以113比120落敗，目前兩隊戰績同為3勝3敗，黃蜂以華盛頓31分最高，海沃德也拿23分，烏布雷面對老東家貢獻18分、5籃板及5助攻。

受到「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生上半場都找不到三分手感，兩人合計三分球投6中0影響，勇士一開賽就處落後劣勢，儘管一度靠著普爾的替補火力追上，卻被黃蜂次節打出14比3小高潮拉開，打完上半場，黃蜂意外以62比50領先。

黃蜂第3節開始還把領先擴大到15分，不過克雷湯普生率先投進三分球，搭配柯瑞第3節投進兩顆三分球、獨拿13分，勇士打完前3節反以3分超前，沒想到黃蜂末節開始又是一波8比2，勇士再次處於落後，直到比賽快結束才有變化。

靠著普爾三分球帶動，勇士最後關頭打出7比0，反而超前4分，但在末節最後54秒，華盛頓跳投命中幫助黃蜂追到只差兩分，柯瑞接著三分出手沒進，反讓丹尼斯史密斯最後23秒上籃追平，柯瑞再次嘗試壓哨三分沒進，比賽進入延長。

來到延長賽，黃蜂趁著勇士射手手感低迷，打到比賽還剩1分16秒，取得116比111領先，柯瑞雖然馬上兩罰俱中，華盛頓也幫黃蜂投進兩分，克雷湯普生再次搶投三分球沒進，華盛頓最後21.8秒兩罰俱中，提前宣告黃蜂勝利到手了。