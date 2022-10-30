教育部國教署補助台師大辦理「提升國民中小學女學生科學學習興趣推廣計畫」，拍攝女性科學家訪談及女性數學家故事共10部系列影片，以理工領域女性標竿人物的學習經歷，透過生動的故事講述、人物訪談，讓學生有可參考的目標，開創屬於自己的科學道路。

在女性科學家訪談方面，台師大地科系教授李悅寧年僅27歲就獲得法國天文博士，影片中她分享她投入科學研究的動機，鼓勵學生無論任何性別，只要有興趣都要勇敢追尋。

政治大學心理系系教授張葶葶，研究專長是神秘的大腦，用腦科學的角度來分析數學學習，張教授在影片中提到，求學過程多虧家人和教師的支持與鼓勵，讓她一直保有對科學研究的熱情。

陽明交通大學光電系教授陳俐吟也於影片中分享，學習科學無性別之分，展現個人獨有的特質與優勢，尤其不害怕挫折才是最重要的。

教育部表示，本計畫另規畫至國中小學校辦理研討會及演講，與第一線的教師交流如何從旁協助孩子，讓孩子主動喜歡上數理，設計以提升國小學生科學學習興趣為主軸的跨領域教案。

教育部指出，將持續拍攝科學領域或理工職場人員的求學過程與生命經驗分享短片，並透過學生動手實作、工作坊及營隊等活動宣導，進而協助學生瞭解不同領域的生活與未來發展的可能性，鼓勵學生能突破自我、挑戰極限。

系列影片已放置「數感實驗室」Youtube頻道及國教署「國民中小學課程與教學資源整合平台」。