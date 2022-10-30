南韓首爾梨泰院發生踩踏事件，狹小的巷弄及斜坡地形成釀禍主因之一，一名網友表示，梨泰院的地形讓他聯想到台灣的九份，認為九份的斜坡和樓梯也很多，若人潮密度高恐會導致類似事件發生，但多數網友認為梨泰院的商家都是酒吧居多，九份較有文青藝術氣息，再加上偏遠，且上山前還有人數控管，不可能發生踩踏事件。

原PO今（30）日於PTT八卦版指出，昨日睡前看到梨泰院爆發踩踏事件，導致難以入眠，他說他從未去過梨泰院，從網路資訊得知梨泰院街道巷弄狹小，斜坡地形成釀禍原因之一，令他聯想台灣的九份。

原PO表示，台灣九份假日常常也是人潮洶湧，好奇問「會不會哪天九份也發生類似事件？九份會不會像梨泰院那樣啊？」

貼文曝光，多數網友都認為九份和梨泰院差太多，「光觀光人數就差很多」、「九份現在沒很多人吧」、「九份比較靜態吧！沒音樂沒狂歡」、「你要去九份，在半山腰就會要你換公車再上山，控管上山人數」、「除非九份開什麼有名的露天電音派對，不然不可能啦」、「九份要搭很遠的車才能到，而梨泰院就在市區地鐵站旁，易達性差那麼多，梨泰院要瞬間湧入10萬人的機率比九份高太多了。