第4屆走鐘獎於昨(29)日在北流中心盛大舉行，「反骨男孩」女神蕾菈（Lyla）、琳妲、艾瑞絲火辣較勁，艾瑞絲更自爆出席活動時「沒穿內褲」，她解釋原因：「因為我去割陰唇，之後會上片，我們是健康教育，現在男女平等！」她不忘直誇自己私密部位，「我現在超漂亮！」，搶下典禮焦點。

許多知名Youtuber盛裝出席走鐘獎，尤其反骨男孩成員艾瑞絲驚豔全場，她穿著開衩裙時，坦承自己今天沒穿內褲，因為剛去割完陰唇，還順帶提倡健康教育、男女平等：「男生可以去割包皮啊，那我就想說把那裡弄漂亮一點就是去割陰唇」。最後她還提到有將手術過程記錄下來，並預告之後會上片，還不忘誇贊自己私密部位漂亮。

其實，艾瑞絲於日前就在社群曬出坐在床上雙眼緊閉的照片，於貼文中寫下：「今天手術（之後會上片告訴大家做什麼）我即將登出三天」並未透露詳細情況，因此讓網友紛紛猜測是什麼樣的手術「雷射眼睛」、「凍卵」、「抽脂」等等，但都遭艾瑞絲否認，只回應到時候會上傳影片與大家分享，現在看來很有可能就是她所說的割陰唇手術。

而剛辦完婚禮的蕾菈今天以一襲銀色禮服出席典禮，胸前透明薄紗讓人大飽眼福，火辣曲線展露無遺，還表示未來有「做人計畫」，琳妲則是罕見展現事業線，穿著性感的紅色戰袍，害羞表示：「我想要致敬蕾菈，以往我比較啦啦隊女生的感覺，覺得該長大了，人本來就要長大」。