南韓梨泰院歡度萬聖節發生人踩人事件，造成上百人死傷。民進黨台北市長候選人陳時中今天以此為誡表示，未來台北市必須要有交通維安相關的計畫，他以大巨蛋為例，遠雄和台北市政府不能規避火災和安全防護審查，日後開始營運時，交通維護的審查也必須趨嚴。

南韓周末歡度萬聖夜，人群湧入梨泰院著名夜店區，在漢彌爾頓飯店前的斜坡發生推擠，大批在上坡人群壓倒位於下方民眾，已知造成上百人死亡。

陳時中今天出席2022第八屆電器盃節能公益路跑暨嘉年華活動，儘管天候不佳下起大雨，不過陳時中仍接受媒體聯訪，被問到台北市未來如何避免造成類似狀況時表示，第一個就是交通和維安相關的計畫。

他以大巨蛋為例，大家都關心火災和交維問題，火災和安全防護裡面，內政部也積極在審查，他呼籲遠雄和台北市政府，不能規避這樣的一個審查，要清楚面對市民，因為這畢竟是一個安全的問題。

日後大巨蛋如果能夠開始營運，陳時中強調，交通維護的審查也必須要趨嚴，畢竟這裡面還是有很多的基本的天生的問題存在，希望透過交維的審查，能夠讓這樣一個比較沒有那麼完美的地方，利用交維彌補過來。

他說，社會的安全或一些疏失無所不在，要當市長的人就要隨時提高警覺，把事情做好。陳時中以前段時間尼莎颱風造成台北災情為例，雖然是小小的一個水災，也有可能變成一個大的傷害，所以隨時要注意市政，「我想這是做一個市長基本的一個態度」。