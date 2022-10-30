南韓梨泰院29日聚集10萬人狂歡萬聖節，發生大型踩踏事件，目前累計至少151人死亡，事發後除了韓國警消外，還出現許多美軍幫忙指揮救援，嫁到韓國的台灣網紅「台灣紐韓國媳」表示，因為梨泰院靠近美軍駐韓基地，所以有美軍出現，並推斷事發原因有3點，包括梨泰院地形都是很窄的斜坡、白天逛街與晚上去萬聖節夜店人潮匯集爆發更高的人潮等。

「台灣紐韓國媳」在今臉書表示，南韓首爾梨泰院靠近美軍駐韓基地，平常就聚集很多外國文化，像是餐廳、衣服、舶來品等等，是年輕人與外國居民的聚集地，這次活動也是當地有名的萬聖節慶祝活動。

韓國首爾龍山區梨泰院10月29日晚上發生踩踏事故。截至今日，事故已造成至少151人死亡、上百人人受傷。圖為29日晚間，梨泰院附近聚集的人群。(中新社)

為何梨泰院會發生踩踏意外？「台灣紐韓國媳」表示，這仍有待政府官方調查，但目前推斷有3大原因，首先這次萬聖節是口罩聚會禁制令解除的第一個節慶；第二，梨泰院本來周末白天人就很多，白天的人群滯留到晚上10點店家關門後往路上匯集，又遇上晚間要去萬聖節夜店的人往梨泰院移動，雙方人潮匯集即爆發更高的人潮。

「台灣紐韓國媳」說，第三也是最關鍵的一點是，地鐵梨泰院站一號出口是在很窄的斜坡上，從地鐵站剛下車的人完全不知道外面發生什麼事，仍繼續走進梨泰院，導致當地聚集了10萬人。踩踏事件發生後美軍龍山基地就在附近，美軍幾乎第一時間就到現場關切，幫忙指揮救援，但也傳出美軍出現是為了調查是否與「恐攻」有關。