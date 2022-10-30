歌手謝和弦與經紀人辣妻陳緗妮（莉婭）於在本月25日開心宣布迎接女兒「謝音悅」的到來，正式升格為新手爸媽。而陳緗妮的生產過程雖只花了20分鐘就將女兒產出，但她也在30日凌晨發文透露自己在生子前崩潰的心路歷程，並感謝生產時醫護人員的協助。

陳緗妮今日凌晨發出貼文，透露自己生產前，因為不想浪費時間麻煩護理人員，所以一直忍到最後一刻才去醫院，但產前的宮縮陣痛已經讓她痛到幾乎崩潰，到了醫院後才發現自己已經開了2指半，等待麻醉醫師來的時候，她還不由自主的瘋狂發抖，直到麻醉醫師打了無痛分娩她才感覺到得救。之後，她也不忘一一感謝當天在她身旁幫助她生產的醫師與護理師，以及這段時間協助她如何順利生產的瑜珈老師。

而陳緗妮在文中也透露因為剛當上新手爸媽，還在適應如何自己帶娃，目前只能「一天24小時切割成8等分，餵奶-換尿布-無限循環中」，好在老公謝和弦會與她輪班照顧女兒，她才有一點點自己的獨處時間休息、發文，但即使照顧寶寶很辛苦，她仍感謝自己能有機會當謝音悅寶寶的超人媽媽。粉絲看到後紛紛送上祝福並留言「恭喜」、「好可愛」、「一切的辛苦看到寶寶都值得了，家裡有神隊友可以輪班照顧寶寶真的很重要，堅強又超棒的媽咪」。