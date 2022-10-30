溜馬在30日這場作客紐約巴克雷中心的比賽當中，完全就看今年選秀第6順位選來的菜鳥前鋒梅圖林表演！梅圖林全場投17中8，含三分球投9中6，10罰全進，攻下生涯新高32分，帶領溜馬以125比116擊退地主籃網，也讓籃網苦吞最近的4連敗。

籃網雖在次節一開始，靠著厄文帶領板凳球員打出10比0小高潮拉開，溜馬卻馬上有所回應，馬圖林、哈利伯頓兩人攜手幫助溜馬追上，甚至打完上半場，溜馬反以63比62領先，比賽從此陷入互有領先僵局，籃網意外遭逢一場苦戰。

儘管上半場僅拿4分的杜蘭特下半場手感回溫，跟厄文持續提供穩定火力，可是溜馬火力更加猛烈，反而一舉擴大領先差距到兩位數，打到最後56秒，歐奈爾三分命中幫助籃網追到還差9分，可惜接下來雙方都沒得分，比數也完全停住。

溜馬除了菜鳥前鋒梅圖林的優異表現，哈利伯頓也拿26分、8助攻與6籃板，表現同樣出色，艾塞亞傑克生貢獻18分、10籃板及5助攻，希爾德17分、9籃板及8助攻；厄文雖然轟下35分，杜蘭特也拿26分，可惜籃網隊友並不爭氣。