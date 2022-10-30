高端疫苗保護效益報告必須在10月底之前補件，否則緊急使用授權（EUA）將被廢止，衛福部長薛瑞元今天表示，上周五（28日）已經收到資料，會視資料的完整性來安排開委員會的時間，由於有立委質疑，委員會會拖過選舉後才舉行，薛瑞元強調，以高端送的數量來看「可能不會啦」，他強調，資料很多，希望外界不要把此事跟選舉掛鉤。

衛福部食藥署去年通過高端疫苗EUA審查，附帶條件為1年後須提供保護效力報告，高端疫苗雖已繳交保護效益報告，但有部分資料必須在10月底前完成補件，否則將廢止EUA。

衛福部長薛瑞元表示，上周五已經收到了補件，已經送至CDE醫藥品查驗中心，由他們檢視資料的完整度後，就會安排開審查委員會的時間。

有立委質疑，中央恐拖過選舉過後才要開會？對此，薛瑞元說，「以他的量來看的話，可能不會啦」，並強調，但是還是審查，審查就需要時間啦，高端的事情，不應該和選舉掛勾啦。

至於本周內會不會有結果？他則稱，「不知道，沒辦法替審查委員說話，因為資料很多。」

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝也指出，高端已於上周五10月28日繳交所有資料，接下來要進行初步審查，因為給的資料、種類都很多，將安排專家會議討論。

若沒有通過審查，是否就會撤除EUA？王必勝強調，沒有EUA的問題，因為高端已經按照時間交件，而是要看保護效益，他強調，會不會通過是科學問題，自己不會預設立場。還說，自己明後天，會再去施打第四劑的高端疫苗。