選戰進入倒數，民進黨台北市長候選人陳時中因常說出驚人之言，被媒體形容是「驚句王」，陳時中今天受訪否認自己是「驚句王」，他說，很多不當言論不斷在攻擊他，希望大家能夠從政策面討論，不要被一些言論所左右，「我現在要爭取的就是大家的認同」。

陳時中今天赴大直美堤河濱公園參與「節能公益路跑暨嘉年華」活動，現場天候不佳，陳時中在致詞和受訪時都下起大雨，原本台上主持人要求陳時中抽出獎項，不過陳時中擔心被質疑公平性而婉拒，在與攤商握手致意時，也因雨勢愈來愈大，只得匆匆離開趕往下個往內湖碧山巖的行程。

針對陳時中昨天出席百工百業後援會成立大會時，強調對手現在的戰略就是「三人成虎」的說法，陳時中今天受訪時被問到自己是否是「武松打虎」？

他說，他倒沒有這樣想，就只是想說，讓大家能夠了解這樣的事實，能夠從政策面來做討論，不要被有一些相對言論所左右，「我現在要爭取的就是大家的認同」。

對於對手黃珊珊原本並未安排今天赴碧山巖出席開漳聖王祈福法會，卻臨時安排前往，他說，大家都各有攻防，把自己的事情做好最重要。

媒體形容「北柯、南韓、陳時中」，三人宛如爭奪「驚句王」寶座，陳時中今天表示，很多一些不當的言論不斷地在攻擊，不過，他還是要強調，他是爭取民心，並沒有說所謂的「驚句王」，這是以前大家的封號。但他現在參與選舉，最重要的就是爭取民心。