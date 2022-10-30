來自桃園的自學生張又懿同學，代表我國參加「2022年巴西科學博覽會(MOSTRATEC)」以生活化的研究主題獲得大會天文、地球科學、數學及物理組一等獎及卡西歐(CASIO)特別獎，表現出色。

巴西科學博覽會為南美洲規模最為盛大的科學博覽會，因新冠疫情影響，2020年及2021年均採線上形式舉辦，今年疫情趨緩終於得以實體形式進行，有來自巴西、阿根廷、哥倫比亞、墨西哥、巴拉圭、葡萄牙、秘魯及臺灣8個國家、共666件作品參與競賽，其中高中組有337件，國中小及幼稚園組有264件。

我國代表張又懿在眾多優秀作品中獲得大會天文、地球科學、數學及物理組一等獎及卡西歐特別獎。張又懿的研究動機源自於她小時候的真實經驗，因為鄰居家曾發生嚴重火災，她因此發現火災現場周圍結構對火焰狀態將產生劇烈地影響，於是她開始對此感到好奇，進而開啟研究的路。

她也發現，由於台灣火災起因以建築物占最大比例，在火災現場時常因為建築結構設計不良或民眾逃生時開窗、開門而釀成更大的災難，因此她的作品《別在房子裡跳舞－研究結構體開口大小與數量對火焰燃燒及煙霧流動之影響》，從熱力學、流體力學、結構學等三個角度進行探究。

她以煙囪效應與煙層逆流效應為理論基礎，使用壓克力搭建方形盒子來模擬建築物，綜合實體實驗及模擬實驗結果，結果發現並不是開啟門窗就能撲滅火勢，甚至可能因為湧進過多氧氣而導致火勢更加嚴重，期望未來能應用於建築物搭建時的火災防範以及防災的宣導，避免因為火災而發生更多憾事。

國立台灣科學教育館館長劉火欽表示，選手的的優異表現，展現出我國科學研究的實力，在與評審交流、公開展覽觀摩的過程中，與他國科學研究作品切磋交流，也使其他國家對於台灣留下深刻印象，是一個相當難得的經驗！