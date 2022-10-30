網路出現彩券包中明牌群組廣告，警提醒民眾，勿成詐騙集團肥羊。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

彩券中大獎一夕致富是很多人的發財夢，台中市警局刑大經濟組今天表示，近日接獲李姓民眾報案指稱，在網路看到「今彩539彩券明牌」廣告，大打「保證中獎」、「提供每天開獎明牌」，他加入群組，匯款繳交4萬元「入會費」後，對方不但失聯，連群組整個消失，他遭詐騙發財夢碎。

警方表示，李男在網路發現「今彩539彩券明牌」廣告，點擊後加入通訊軟體Line群組，自稱專員的工作人員在對談時保證，只要加入會員，每天穩中四個號碼，李依指示繳交「入會費」4萬元後，專員卻說還要再繳「包中費」才能進階到看牌群組，並以「幫您還猶豫不決，別人已經在贏錢了」等語誘騙匯錢，他才察覺有異報警。

台中市警局刑大經濟組指出，經統計今年7月至9月期間詐騙案件以「投資詐騙」發生96件為最多，財損達1724萬餘元；詐騙老梗「猜猜我是誰」有25件，財損金額530萬餘元。

警方提醒民眾，不要輕信「網路」或「網友」所傳「明牌」或來路不明的中獎管道，網路上標榜「包中」、「穩賺不賠」、「高報酬低風險」的中獎方案大多有詐，詐騙集團利用急欲獲利賺錢的心理設局誘騙，民眾發覺被騙為時已晚。