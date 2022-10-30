萬華警分局日前接獲線報，西門町商圈內有棋牌社打著合法益智遊戲名號，提供賭客以點數換現金，警方認定是合法掩護非法，10月28日進入棋牌社內查緝，逮捕46歲的陳女、57歲王女，以賭博罪送辦，以及32名賭客，其中還有一位從南港搭車到萬華，高齡92歲的老翁，他聲稱年紀大了沒事做，才會打牌消磨時間，訊後依法送辦。

西門町合法棋牌社掩護麻將館 92歲高齡賭徒遭逮

陳女、王女2名負責人，承租峨嵋街一處公寓的2樓，並在裡面擺放10幾張麻將桌，並以合法的棋牌社作為掩護，2人都知道棋牌社不能有現金交易，更不能以點數換現金，若牽扯金錢輸贏，觸犯賭博罪嫌，但2人仍為了生意，提供兌換點數服務。

警方發現，其中一名賭客年齡高達92歲，他聲稱終日無所事事，自己從南港搭車到萬華，除了能運動以外，還可以動腦，警方29日下午1點多進入棋牌社，屋內10幾桌已經坐滿8桌，賭客大多中老年人，警方全部帶回，並扣得抽頭金、賭資合計11萬3千餘元及賭具等。