Giannis is soarin' through the sky!! pic.twitter.com/o2JxVNvsTw — Milwaukee Bucks (@Bucks) October 30, 2022

儘管老鷹球星崔楊30日攻下全場且是個人本季新高的42分，可惜公鹿仍靠「字母哥」阿提托康波、哈勒戴各拿34分，最後以123比115氣走來犯的老鷹，公鹿奪下開季5連勝，且是目前全聯盟唯一還沒輸過球的隊伍，老鷹則吞本季第2敗(4勝)。

公鹿大半場比賽都靠哈勒戴、布魯克羅培茲與阿提托康波3人火力保持領先優勢，可惜打到末節，老鷹也靠崔楊更加凶猛的火力追上，甚至打到最後4分09秒，崔楊的三分球命中，幫助老鷹反以107比106超前，場上局面頓時緊張。

打到最後1分15秒，阿提托康波補籃命中，幫助公鹿114比111領先，穆雷隨即投進兩分球追近，接下來阿提托康波與崔楊各進1球，哈勒戴4罰中3繼續擴大公鹿領先差距，反觀老鷹接連失誤，讓阿提托康波連拿4分成功帶走勝利。

阿提托康波最後拿下34分、17籃板及4助攻，哈勒戴也有34分、12助攻，布魯克羅培茲單場投進5顆三分球、拿下21分，恩瓦拉11分，波提斯9分、10籃板；老鷹除了崔楊42分，得分次高的是穆雷21分，杭特14分，卡培拉11分、10籃板。