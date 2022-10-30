確診者不能投票引發外界批評，日前中選會公開說明確診者出門投票的各種可能方案都「於法無據」，前疾管局長施文儀則認為，依法剝奪人民投票權，有失民主國家風範，建議比照過去「商務泡泡」、「外交泡泡」等方式，制定「選舉泡泡」替選民解套，對此衛福部長薛瑞元今天則反問，「可能他比較聰明？我是想不出來」。並指出，本周專家將再度開會討論確診者縮短隔離天數時間。

薛瑞元強調，這次選舉是9合1選舉外，還要再加上一個公投，每個投票所都要選擇不一樣的人，「這樣的選舉泡泡要怎麼規劃？我是想不太出來，可能他比較聰明，想得出來。」

至於要不要再度縮短確診者隔離天數，薛瑞元指出，由於上次開會專家都認為要再觀察疫情一周，因此本周將再度開會討論縮短隔離的天數後就會決定，至於是否有機會縮成5天？他則不回應。

由於疫情已經連續3周都下降，本土已經脫離高原期，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，下降幅度雖不大，但已經脫離高原期了，趨勢會維持緩步下降。

若疫情已經趨緩，口罩令何時可以鬆綁？王必勝強調，只要持續下降，11月就會開始討論解除口罩禁令，方向將會分階段來實施。