針對民進黨大打「抗中保台牌」，前民進黨主席許信良表示，強調戰爭危機對民進黨絕對不利。近日頻喊「抗共保台」的民進黨台北市長候選人陳時中今天被問到此事強調，這是一個價值無關選舉，個人價值在選舉必須彰顯。他也反問對手蔣萬安在唱「台北的天空」時，是否想到對台灣的認同？
許信良昨天與媒體茶敘表示，不要把地方選舉當作是人民支持和平或戰爭的根據，台灣輿論一直強調戰爭的危機，這對民進黨絕對不利，如果明年再這樣下去更不利。
陳時中今天上午接受媒體聯訪回應許信良的看法表示，這是一個價值，並無關選舉，個人的價值在選舉必須要彰顯。
蔡英文日前聲稱如果民進黨選得不理想，國際社會會如何解讀？蔣萬安批評撕裂台灣是蔡英文的慣用手段，對此，陳時中反駁，抗共保台怎麼會是撕裂台灣的手段？這是我們的全民的共識。
蔣萬安競選歌曲是由王芷蕾的「台北的天空」與張雨生的「你的未來不是夢」重新編曲，陳時中日前批蔣「廣告買很大」，以為蔣要發唱片，還稱「對我來說，台北的天空是沒有共機威脅」遭蔣萬安怒嗆，台北的天空如果出現共機飛彈，這不是三軍統帥蔡英文的責任嗎？
陳時中今天則反批蔣萬安，在唱這條歌的時候，「你心中想到什麼？那代表你對台灣的認同」。
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