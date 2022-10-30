明（31日）就是一年一度的萬聖節，不少人應景變裝，打算與親朋好友一起過節，不過命理師楊登嵙在命理專欄《旺好運》發文提醒，不是所有人都適合在萬聖節這天裝扮骷髏人或魔鬼，尤其是今年犯太歲者、大病未癒者、運勢不佳者、印堂發黑者、睡眠不足者、飲酒人士、孕婦等7類人，否則容易被陰邪靈體干擾而卡到陰。

一、 生肖犯太歲

2022年犯太歲的生肖為屬虎者與屬猴者，民俗認為「太歲當頭坐，無喜恐有禍！」犯太歲者運勢大多較弱也不好，容易被陰邪靈體干擾。

二、大病未癒

大病初患或剛痊癒者元神耗弱，容易被陰邪靈體入侵。

三、運勢不佳

運勢不佳是指剛失戀、離婚、生意失敗或失業的人，運勢不佳已經夠慘了，如果再裝扮成骷髏人或魔鬼，更容易招惹靈體、衰氣上身。

四、印堂發黑

印堂是兩眉頭之間的位置，如果該部位有黑氣、晦暗、青筋的話，代表此人近期運勢較弱，遇到危險的機率很高。

五、睡眠不足

如果睡眠不足又熬夜，不僅精神狀況差，也特別容易被陰邪靈體入侵。

六、飲酒人士

喝完酒兩眼昏花，精神狀況也不佳，特別容易被陰邪靈體干擾。

七、孕婦

嬰兒在母體內最忌陰陽相衝，萬聖節是鬼節，陰氣較重，若孕婦裝扮成骷髏人或魔鬼，容易影響自身及胎兒的健康與安全。

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