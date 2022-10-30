年底九合一大選剩不到一個月，對於民進黨一再主打「抗中保台」，國民黨前台北市議員羅智強除諷刺是黔驢技窮外，更指出近期民眾對綠營造勢缺乏興致，證明「芒果乾」的恐嚇不靈，抗中保台也成情緒勒索，民進黨敗象已露。

羅智強今（30）日在臉書發文，首先講述成語「黔驢技窮」的典故，他指出這則故事告訴大家，驢子因拙劣技能敗露招致大禍臨頭，而在現實中，也可以看到這樣的例子，「就是蔡英文」。

羅智強怒批，蔡英文又在選戰吃緊時老調重彈、賣過期的「芒果乾」，在世界民主大會重提抗中保台的老哏，在催選票的社群之夜則問大家如果民進黨選得不理想，「國際社會怎麼樣解讀、會不會對台灣的信心打折扣」？

羅智強狠酸，抗中保台與販賣亡國感，就是驢子的鬼叫及踢腳。他指出，民進黨原想藉「社群之夜」，複製2020總統大選狂吸年輕選票的模式，「可惜招式用老，被看破手腳」，民進黨只會抗中，無能保台，讓年輕人對「辣台妹」的熱情消退。

同時羅智強也提到，在蔡英文出席民進黨桃園市長候選人鄭運鵬造勢活動前，就已有大量民眾離場，最後在上台讀稿時台下一片空椅子，這證明了「芒果乾」的恐嚇不靈，抗中保台也成情緒勒索，「蔡英文拙劣技能敗露，民進黨敗象已露」；羅並喊話，年底選舉要讓民進黨輸到只剩總統府，把辣台妹打回原形。