名人堂球星巴克利（Charles Barkley）上周在節目表示勇士「浪花兄弟」的克雷湯普生（Klay Thompson）傷癒後大不如前，讓湯普生很不高興。湯普生後來對媒體說：「巴克利這樣講是很傷人的，他擁有自己的平台，評論我已經不是以前的那位球員了。事實上，拜託，我兩年接連撕裂了膝蓋十字韌帶和阿基里斯腱，但我還是幫助球隊拿下總冠軍（2022年）。」

湯普生進一步解釋，他光是能回到現在這樣的狀態就已經歷盡千辛萬苦了，他背後花了多少努力，聽到巴克利這樣說他，讓他感覺很痛心。湯普生說：「我3年打了55或57場比賽，我還需要一些時間啊。聽到某人說，我受傷之後已經不是從前那位球員了，拜託，有誰歷經過那種事還能東山再起，我只是很痛心。我會有個很棒的球季，等著瞧吧。」

顯然湯普生花了很大心力才返回現在的狀態，還幫球隊摘冠，一般受傷選手都很難做得比他更好了。同時從客觀角度來看，受傷前的湯普生確實也比現在厲害，巴克利沒說現在的湯普生不好，只是他認為以前的湯普生是聯盟頂尖的二刀流後衛。

勇士柯瑞（Stephen Curry）站出來聲援湯普生，他在媒體前暗諷巴克利說：「這很有趣，某些人忘了自己職業生涯後期是怎樣的。」巴克利球員時代在30歲之後受到嚴重背傷所苦，最後未能拿下總冠軍就退役。