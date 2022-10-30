南韓首爾梨泰院昨晚舉辦萬聖節派對，卻因人潮過多導致大規模踩踏意外，已知至少151人死亡、82人受傷，共2名外國人遇難，15名外國人受傷，初步未傳出國人受傷消息。對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊30日發聲，意外發生定是始料未及，也源自一連串的疏忽，她認為未來大型活動，疏散機制與人流控管必將更加審慎檢視。

黃珊珊稍早在臉書發文，向南韓梨泰院罹難者與其家屬致上深切哀悼。她感嘆，一場萬聖節慶祝活動竟演變成重大公安事故，釀百人以上大量傷亡，在震驚的情緒後，不能只視為一般國際新聞匆匆略過，而是引以為戒，審慎檢視大型活動的公安應對程序，以及人潮疏導機制。

黃珊珊指出，以跨年為例，除了交通管制，台北捷運面對200萬人的極高運量，會在活動舉行前2個月，根據去年人潮規劃工作人員配置，當天會在重點大站派出指揮官，監控場內外狀況並進行人潮疏導，避免發生推擠與踩踏事故。

此外，黃珊珊提及，為安撫乘客等待的焦急情緒，北捷員工也會組成團體，在出入口表演娛樂旅客，並盡可能平緩進出流量，同時注意現場有沒有需要協助的民眾。

文末，黃指出，大家的安全她一直放在心上。然而，意外的發生定是始料未及，也必定源自一連串的疏忽。我認為，未來的大型活動，疏散機制與人流控管必將更加審慎檢視，嚴正應對。