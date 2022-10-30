新竹縣立自強國中桌球隊選手陳祈韻日前身披國家隊戰袍，遠赴澳洲參加2022澳洲達爾文青少年桌球公開賽，一舉奪下13歲組女子單打冠軍、15歲組女子單打季軍殊榮。陳祈韻今年8月在國手選拔賽中，獲得U13組冠軍，以及入選U15組與U17組青少年國手資格的佳績。

自強國中在今年8月初創立桌球隊，共有14名來自各縣市的桌球小將加入，校長朱紋秀表示，在教練們的指導下，不僅給予桌球訓練，同時也要求品德教育。自強國中更和東泰高中桌球隊合訓，大大提升訓練強度，並在選手的家人及合作金庫支持下，讓小選手們可以專心練習、精進球技。

目前就讀7年級的陳祈韻在校訓練期間，參加8月中2022年青少年女子組國手選拔賽，在教練張苡靖的帶領下，一舉獲得U13組冠軍，以及入選U15組與U17組青少年國手資格的佳績。教育局指出，陳祈韻近日代表國家參加2022年澳洲達爾文青少年桌球公開賽，比賽結果也不負眾望，拿下U13組女子單打冠軍與U15組女子單打季軍。

新竹縣長楊文科對陳祈韻的佳績給予祝賀與肯定，他表示，縣府對體育的大力支持有目共睹，投入多項資源做為選手們及學校的後盾，而小將們有機會入選國家代表隊，非常不容易也非常光榮，而且能以堅強的信念贏得好成績，也為自己贏得榮耀與掌聲，希望陳祈韻能繼續更上一層樓。

竹縣今年共有5名選手在桌球國手選拔賽大放異彩，獲選國手資格，包括入選11歲女子組的十興國小陳瑞翎、11歲男子組的竹仁國小吳昀諺、13歲女子組的自強國中林翌蓁、17歲男子組東泰高中梁振威，以及同時入選13歲女子組、15歲女子組、17歲女子組的陳祈韻。