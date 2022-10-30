昨（29）日晚間，韓國梨泰院發生踩踏意外事件，截至今(30)日上午9時40分以前已造成151人死亡，82人受傷。對此，韓國三大娛樂公司的SM娛樂也緊急叫停萬聖節變裝派對「SMTOWN WONDERLAND 2022」，而韓國多個綜藝以及萬聖節慶祝活動也跟進宣布取消。此外，女模「安琪」近日去梨泰院遊玩，也在社群平台上發文報平安。

SM娛樂在萬聖節舉辦的變裝派對，因旗下偶像、歌手會變裝出席，歷年來都吸引不少粉絲相當期待偶像們的別出心裁的逗趣打扮，惟昨日梨泰院舉辦萬聖節慶祝活動，吸引多達10萬餘名的人潮湧入，進而發生在狹小巷弄中的踩踏憾事。SM娛樂在深夜緊急喊停活動，原定於線上影音平台「Beyondlive」的紅毯直播也取消。對此在韓網論壇《theqoo》上，網友們紛紛表示「可以理解」、「梨泰院影響太大了」、「可能未來很難有和萬聖節相關的活動了。」

這起事件也在韓網引起軒然大波，除了現任總統尹錫悅稍早發表全國談話呼籲「之後所有萬聖節相關活動、慶典，務必以最安全的方式舉行。」並成立專案組協助救治傷者。前總統文在寅也在推特上發文哀悼。另外，許多韓星也發文哀悼，饒舌歌手金昌烈、演員金奎吏等人也PO出為梨泰院祈禱的文章。而據韓媒消息指出，韓國三大電視台MBC、SBS、KBS也宣布，將停播所有的綜藝節目，並將針對梨泰院踩踏事件進行特別報導。代表《全知干預視角：特別篇》、《人氣歌謠》、《兩天一夜》等等人氣節目都將暫停播出。而《Running Man》的官方IG也宣布停播，表示「請觀眾們多多諒解。」此外，釜山市還決定取消原定於30日晚上7點左右在延濟區釜山亞運會主體育場舉行的「K-Pop音樂會」。

此外，女模安琪最近飛往南韓，並在PO出一系列在梨泰院參與萬聖節活動的照片，讓不少粉絲擔心她是否有遇到29日的梨泰院憾事，爭相私訊詢問關心。對此，她30日報平安表示「收到很多關心真的很謝謝，我們平安沒事。萬聖節是韓國人很重視的節日，發生這樣的事情真的很難過，祈禱傷者不要再持續上升。」

據最新的消息指出，有部分傷者在治療期間離世，因此罹難人數恐還會進一步上升。目前已確認在共計有19名外國公民罹難，包括伊朗、烏茲別克、大陸和挪威等地。