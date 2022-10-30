民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今天上午由立法院長游錫堃陪同在平鎮區和平路市場掃街拜票，而蔡英文總統在29日晚間第5度到桃園替鄭運鵬站台，副總統賴清德也在同場合輔選，是否代表桃園市非贏不可？鄭運鵬說，每一個縣市長都非贏不可，桃園市是民進黨執政的縣市中，六都裡最北端的直轄市，他有鄭文燦市長2任的好成績繼續連任的目標。

鄭運鵬說，有鄭文燦市長在桃園2任好成績繼續連任的目標在，所以民進黨才非常團結，所以總統、副總統，還有游院長一起來加油打氣，這也是為桃園來背書，也是民進黨對桃園執政成績的信心，也是對他的信心。

另外，今天前高雄市長韓國瑜也會在北桃園的輔選場合首度與對手張善政同台，鄭運鵬說，韓國瑜跟張善政本來就是政策理念一致、價值一致，本來就是好搭檔、好兄弟，所以張善政請到韓國瑜來幫忙，他認為第一站就應該來桃園。鄭運鵬也說，2人在他看起來不但是2020年一起搭檔選總統，連市長選舉的手法都很相近，韓國瑜4年前在高雄把高雄貶得一文不值，張善政這幾個月到桃園，用一樣的方法來企圖讓桃園第一名的成績打入冷宮變最後一名，所以要呼籲桃園的市民珍惜鄭文燦市長的好成績，不讓桃園走回頭路，讓桃園下一屆可以更進步。

另外，近期張善政被問到中國的議題，回應時總是說民進黨雙重標準，對此鄭運鵬說，張善政擔任過行政院的高官，但是他卻擔任這些很奇妙，政治立場一貫都是反獨促統、對台灣不利、希望台灣被中國併吞的政黨的最高顧問，他說是基於禮貌，但他的禮貌只針對反獨促統的政黨，這是非常奇怪的禮貌，也沒看到他支持其他政治色彩，所以他的禮貌是有選擇性的，而這件事值得被大家看到，可以被公開檢驗的一種政治選擇。