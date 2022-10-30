「孩子要出來了！」民眾衝派出所高喊 霧警深夜開道護送

日前凌晨2時許1輛自小客車忽然駛進霧峰警分局萬豐派出所廣場，34歲駕駛魏男衝進派出所向警方喊「我太太羊水破了，肚裡孩子快要出來了，很危險」盼警方協助開道，員警立即駕駛巡邏車一路開道護送，順利至亞州大學附設醫院急診接生。

據了解，34歲魏男及邱姓妻子居住在南投縣草屯鎮，當日駕車載著羊水已破的妻子欲赴亞洲大學附設醫院接生，由於魏男非在地居民，對路況不甚熟悉，又遇上妻子羊水已破嬰兒及即將出生，情況相當危急。魏男途經霧峰區中正路台三線路段時，見路旁有警察派出所，隨即將車輛開進所內請求警方開道護送。

霧峰警分局萬豐派出警員張紹峯、郭秉諧於日前凌晨2時許執行巡邏勤務返回派出所時，遇到衝進來向警方尋求協助的魏男，稱妻子羊水已破孩子就要出生，情況危急，員警立即駕駛巡邏車開啟警示燈並鳴警笛，一路全程開道，僅用不到5分鐘即順利護送至霧峰亞洲大學附設醫院急診室接生，醫護人員也趕緊推出病床將孕婦送進產房；魏男緊張之餘不停的感謝員警協助開道護送，使妻子順利生產且母子平安。

霧峰警分局分局長李建興表示，遇有民眾急病需到院就醫而請求開道護送時，應本於急難救助之精神，全力協助安全護送及縮短送醫時間；為民服務是身為警察的職責，對於魏男的讚許及肯定，警方只是將心比心，將分內工作做好，為需要協助之民眾，盡點棉薄之力，能看到母子平安健康，警方也跟家屬一樣充滿喜悅。