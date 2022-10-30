大陸首次在香港特區選拔載荷專家，招募期已於27日結束，港府創新科技及工業局局長孫東表示，社會反響非常熱烈，共收到120份報名表，男女比例約6：4，其中50人來自香港的各所大學。

孫東29日出席香港「青少年航天科普計畫」活動後透露，候選者有22人來自政府支持的5所研發中心及香港生產力促進局，8人來自科學園和數碼港園區的科研機構，28人來自各政府部門及醫管局，剩下12人來自其他科研機構和公司。

據了解，其中奈米及先進材料研發院（NAMI）有3人申請，多所大學均表示有科研人員感興趣並報名。香港中文大學、理工大學、城市大學均表示有人報名，涉及物理、地理、工程、醫學等範疇，應科院內至少也有6人報名參選。

孫東表示，這120人的專業性非常強，有超過一半來自生物、醫學工程、機械及電子工程，其餘涵蓋化學、天文學、心理學、物理及材料學等。他又透露，下一階段會向候選者索取有關健康及家庭情況的進一步資料，並聯同醫管局安排醫學檢查和心理評估。

香港創新科技及工業局同日也在社交平台發文，提到探索浩瀚宇宙、翱翔星辰之間，是不少香港市民所追求的夢想。而這百多名專家願意踏出重要的一步，挺身參加太空間的科研探索，令廣大市民深受感動和鼓舞，並以他們為榮。

載荷專家是在太空擔負各項科學實驗和探測的科學家和工程師，屬於非職業太空人。在執行太空飛行任務中，載荷專家主要開展太空實驗或試驗研究，包括天文觀測、對地觀測、物理試驗、化學試驗、生物醫學試驗以及各類技術試驗等。同時，載荷專家要操作使用太空實驗設備，以及配合飛行乘組其他人員開展站務管理的日常工作。