全球第一超模的吉賽爾邦辰（Gisele Caroline Bündche）與NFL傳奇湯姆·布雷迪（Tom Brady）官宣離婚，將與老公分割53億家產，友好結束了13年的婚姻關係。隨後名模吉賽爾也發布離婚聲明，祝福前夫布雷迪今後一切順利，並表示會全力愛護兩個孩子，共同撫養他們，給他們更多的愛與關心。

作為全球最掙錢的名模，吉賽爾·邦更是巴西國寶級超模，她曾在巴西里約奧運會上走開幕秀，價碼大約一步價值45萬美元(約1千4百萬台幣)，並擁有著無比輝煌的職業生涯，締造了諸多模特行業的標杆，被譽為全球第一超模。

吉賽兒發出離婚聲明。(圖/微博)

而湯姆·布雷迪是美國職業美式橄欖球運動員，在其職業生涯中帶領愛國者隊奪得6次超級碗冠軍和3次亞軍，個人4次榮膺超級碗MVP，被譽為NFL歷史上最偉大的四分衛。2022年2月，湯姆·布拉迪宣布退役，一個月後又正式宣布復出，稱將會繼續征戰職業生涯第23個賽季。

2009年，吉賽爾·邦辰與交往兩年的湯姆·布雷迪，在美國加利福尼亞州聖莫尼卡教堂秘密舉行了私人婚禮，並很快迎來了他們的第一個孩子。婚後第三年，他們倆的第二個孩子出生。不過在婚後，吉賽爾一直是偽單身式帶娃，還要養育老公與前女友布麗姬·穆娜的私生子。不僅如此，之前吉賽爾還在哺乳期帶娃工作，以前還被拍到她一邊抱著孩子餵奶，一邊在做著走秀造型。

但她的老公佈雷迪這些年一直忙著自己的職業生涯，幾乎把帶孩子和家庭的重擔放在吉賽爾身上。原本在布雷迪今年年初官宣退役後，他可以更好地回歸家庭，沒想到為了事業他又快速宣布復出。據傳，正是在這件事後，這對夫妻的感情開始出現裂縫，後來兩人更是一度分居，最終走到了離婚的地步。在官宣離婚的前幾天，吉賽爾被拍到帶著兩個孩子逛街購物，當時她手上就沒戴結婚戒指了。

不過，他們夫妻倆的財產加起來有53億人民幣，目前也在找律師協商兩人的財產。作為全球最富有的超模，無論如何，吉賽爾·邦辰身上有著堅毅獨立的特質，希望她在離婚後開始新的生活，未來可期。