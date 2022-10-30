亞泰影像(4974)公佈前3季財報，第3季稅後盈餘為1.7億元，年增38%，單季每股盈餘為2.35元，累計前3季每股盈餘達6.41元，已超越去年獲利水準，展望第4季，亞泰表示，品牌客戶看法維持保守，公司持續與客戶密切合作以因應市場變化。

亞泰影像第3季合併營收約10.79億元，季增3%，年減9%，營業毛利約2.01億元，與去年同期持平，主要是因毛利率提升所致，營業淨利約1.41億元，稅後盈餘約1.7億元，年增38%，主係台幣及人民幣兌美金貶值產生匯兌收益挹注，單季每股盈餘達2.35元，單季獲利再創新高。

亞泰今年前3季合併營收約31.36億元，營業毛利約5.5億元，營業淨利約3.79億元，稅後盈餘約4.65億元，年增37%，已超越去年全年獲利，每股盈餘6.41元，再創歷史新高。

由於整體經濟仍受到疫情、俄烏戰爭、通膨等不確定性影響，亞泰表示，第4季品牌客戶看法維持保守，公司持續與客戶密切合作以因應市場變化。