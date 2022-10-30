好萊塢知名女星蓋兒加朵（Gal Gadot），2017年憑著電影《神力女超人》的超高票房而紅遍全球。而即將推出諜戰新電影《鐵石心腸》的她，近日也受邀出席她所代言的品牌活動，當她以一襲紅色禮服出場時，立即吸引全場焦點，轉身之後更秀出火辣好身材，令鎂光燈瞬間閃個不停。

蓋兒加朵日前出席知名珠寶精品「Tiffany & Co」的品牌活動，當天她以一身顯眼的大紅色晚禮服現身展現女神霸氣，但當她一到拍照定點並轉身後，才發現這件禮服雖胸前領口高到脖子，背部卻挖空至腰部，使她性感的背部及翹臀曲線一覽無遺。網友看到後也紛紛大讚「又高又美」、「屁股線條太美」、「這哪像3個孩子的媽」、「身材真好」、「我還以為她穿反了，哈」、「她穿各種顏色都好看」、「這顏色不好駕馭，但穿在她身上好看」意外受到熱烈討論。

Gal Gadot at the Tiffany & Co. Lock Event. pic.twitter.com/cPpvk0Empk — Gal Gadot Fans (@xGalGadotFans) October 27, 2022

事實上，蓋兒加朵在2021年6月生下第三胎後便火速回歸，替電影《紅色通緝令》宣傳並登上雜誌展現凹凸有致的身材，令不少人驚豔不已。不久前，蓋兒加朵甚至在社群平台上公開她在泳池畔穿著比基尼享受日光浴的照片，結實的腹肌及長腿曲線再度讓眾人看傻了眼。而接下來她將推出《鐵石心腸》、《白雪公主》兩部作品，她還在《白雪公主》中飾演壞皇后，讓影迷們相當期待。